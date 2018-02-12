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Cristiano Ronaldo'dan hayranlarına mesaj

11 Şubat 2018, Pazar
Real Madrid'in dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video ile hayranlarına mesaj gönderdi. Videoda çocuğu ve bir arkadaşıyla görüntülenen Ronaldo kameraya bakarak hayranlarına "Selamünaleyküm" dedi.
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