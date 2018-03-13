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'dan paylaşımı

12 Mart 2018, Pazartesi

Everton forması giyen , sosyal medya hesabından paylaşımı yaptı. Milli futbolcu yaptığı paylaşımda "’deki Mehmetçiklerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.

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