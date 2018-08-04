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Cenk Tosun Valencia'yı da boş geçmedi!

04 Ağustos 2018, Cumartesi

Milli golcümüz Cenk Tosun Valencia'yı da boş geçmedi. Tosun, Everton'un Valencia ile yaptığı hazırlık maçında rakip fileleri güzel bir golle sarstı.

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