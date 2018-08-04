Milli golcümüz Cenk Tosun Valencia'yı da boş geçmedi. Tosun, Everton'un Valencia ile yaptığı hazırlık maçında rakip fileleri güzel bir golle sarstı.
Cenk Tosun Valencia'yı da boş geçmedi!04 Ağustos 2018, Cumartesi
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