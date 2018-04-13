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Cedi Osman'ın hırsını gören ABD'li spiker Türkçe konuştu!

12 Nisan 2018, Perşembe

NBA'deki gururumuz Cedi Osman'ın, 18 sayıyla kariyer rekoru kırdığı New York Knicks maçında bulduğu bir isabet, ABD'li spikere Türkçe konuşturdu. Cedi'nin üstün mücadelesini anlayan spiker, hırsı karşısında Türkçe "Savaşmak" dedi.
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