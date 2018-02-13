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Cedi Osman besmele ile başladı! Rekor kırdı

12 Şubat 2018, Pazartesi
Konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 16 sayı farkla yenen Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman NBA kariyerinin en iyi maçını çıkardı. Milli basketbolcunun serbest atış çizgisinde besmele çekmesi ise dikkat çekti.
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