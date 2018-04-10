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Bursaspor'da Le Guen'le yollar ayrıldı

10 Nisan 2018, Salı

Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen ile yollarını ayırdı.

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