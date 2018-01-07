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Burak Yılmaz sakatlandı!

06 Ocak 2018, Cumartesi
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. yönetiminde çalışan bordo-mavililerde Burak Yılmaz Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadeleden sonra yerde kaldı.
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