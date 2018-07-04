Kemal Sunal'ın 18. ölüm yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş Kulübü özel bir klip hazırladı. Bu önemli günde usta oyuncu Kemal Sunal'ı unutmayan Siyah Beyazlı camia "Kemal Sunal'sız geçen 18 yıl 7'den 70'e seni ve gülüşünü özlüyoruz, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'tan Kemal Sunal'a özel klip!03 Temmuz 2018, Salı
- Fenerbahçe Jack Wilshere ile anlaştı
- Beşiktaş'tan Kemal Sunal'a özel klip!
- Neymar'ın penaltısına engel 'VAR'
- Meksika'nın Almanya galibiyetinin arkasında o var!
- Fenerbahçe töreninde Galatasaray marşı
- Rusya 1-1 Türkiye (59' Yunus Mallı)
- Rusya 1-0 Türkiye (Dk:35' Samedov)
- Aziz Yıldırım seçim sonrası ilk kez görüntülendi
- Fenerbahçe kongresinde gerginlik
- Lionel Messi de ATV dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı
- Off-road yarışlarında "Bas emmi bas" ile gelen kupa
- Ibrahimovic rakibine tokat attı! İşte o anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.