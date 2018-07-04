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Beşiktaş'tan Kemal Sunal'a özel klip!

03 Temmuz 2018, Salı

Kemal Sunal'ın 18. ölüm yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş Kulübü özel bir klip hazırladı. Bu önemli günde usta oyuncu Kemal Sunal'ı unutmayan Siyah Beyazlı camia "Kemal Sunal'sız geçen 18 yıl 7'den 70'e seni ve gülüşünü özlüyoruz, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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