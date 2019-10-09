Beşiktaş'ta son dakika... Fikret Orman'dan adaylık açıklaması 09.10.2019 12:13

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Söyleyeceklerimi 3 hafta öncesi basın toplantısında söyledim. Kararımın ne olduğunu söyledim. Hiçbir değişiklik yok. Yeni bir gündem yok. Merak edenler tekrar dinlesinler. Kongrede aday olmayacağımı söyledim" dedi.

Fikret Orman konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben söyleyeceklerimin hepsini, o günkü basın toplantısında söyledim. İçeriğinde neyin, neden olduğunu ifade ettim ve bir kararım olduğunu söyledim. O günden bugüne kadar aynı noktadayım, hiçbir değişiklik yok.

Çok net konuştum, net olarak ifade ettim. Benim düşüncemi tekrar merak ediyorlarsa, YouTube'dan mı nereden bakacaklarsa artık, o basın toplantısında söylediklerimi izlesinler. Hepsi orada.

Her gün ifade edilecek bir şey değil bu. Ben kongre kararı aldım. Kongre kararı demek, kulübü o kongreye kadar yöneteceğiz demek. Ben aday olmayacağım dedim."