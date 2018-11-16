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Beşiktaş'ta Pepe depremi! Pepe alacakları için TFF'ye başvurdu!

16 Kasım 2018, Cuma

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Pepe, alacakları ödenmediği gerekçesi ile TFF'ye başvurdu.


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