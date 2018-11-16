Beşiktaş'ın yıldız stoperi Pepe, alacakları ödenmediği gerekçesi ile TFF'ye başvurdu.
Beşiktaş'ta Pepe depremi! Pepe alacakları için TFF'ye başvurdu!16 Kasım 2018, Cuma
- Beşiktaş'ta Pepe depremi! Pepe alacakları için TFF'ye başvurdu!
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