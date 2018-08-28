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Beşiktaşlı oyuncu Vagner Love Bursaspor'da

28 Ağustos 2018, Salı

Bursaspor, Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Vagner Love'u kadrosuna katıyor. Taraflar her konuda anlaşma sağladı.

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