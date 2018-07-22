UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşleşen Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, eşleşme sonrası bir ilginç bir video paylaşarak 'Beşiktaş geliyoruz' mesajı yolladı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn'dan videolu mesaj21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn'dan videolu mesaj
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