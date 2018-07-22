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  • Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn'dan videolu mesaj

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn'dan videolu mesaj

21 Temmuz 2018, Cumartesi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşleşen Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, eşleşme sonrası bir ilginç bir video paylaşarak 'Beşiktaş geliyoruz' mesajı yolladı.

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