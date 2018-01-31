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Beşiktaş Larin transferini böyle duyurdu

31 Ocak 2018, Çarşamba
Transfer sezonuna Cenk Tosun'u satarak başlayan Beşiktaş, ABD'nin Orlando City takımından Cyle Larin'i renklerine bağladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformuna transferle ilgili açıklama yapan Siyah Beyazlı takım, Cyle Larin için sosyal medya hesabından da özel bir video yayınladı.
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