Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kara Kartal, Kocaelispor'u 7-1 mağlup ederken yeni transfer Tyler Boyd 3 asist ile yıldızlaştı.
Beşiktaş, Kocaelispor'u farklı mağlup etti! (Maç sonucu: Beşiktaş 7-1 Kocaelispor)21.07.2019 20:57
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