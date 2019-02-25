Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde heyecan dorukta! Beşikaş kafilesi Vodafone Park'a ulaştı

Spor Toto Süper Lig 23'üncü haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki takım da karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a geldi. Vodafone Park'a ilk önce deplasman takımı Fenerbahçe, ardından ise ev sahibi ekip Beşiktaş giriş yaptı. İki ekip de stada yoğun güvenlik önlemleri altında sorun yaşanmadan geldi.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde heyecan dorukta! Beşikaş kafilesi Vodafone Park'a ulaştı25.02.2019 19:59
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