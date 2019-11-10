Beşiktaş Denizlispor CANLI anlatım İZLE 10.11.2019 18:30

Beşiktaş evinden Süper Lig'e yeniden yükselen Yukatel Denizlispor'u sahasında konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah beyazlılar lige konsantre oldu. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan Beşiktaş, Denizli'yi de yenerek seriyi sürdürmek istiyor. BEIN SPORTS1 ekranında naklen yayınlanacak BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar takvim.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

Beşiktaş evinden Süper Lig'e yeniden yükselen Yukatel Denizlispor'u sahasında konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah beyazlılar lige konsantre oldu. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan Beşiktaş, Denizli'yi de yenerek seriyi sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR CANLI

BEIN SPORTS1 ekranında naklen yayınlanacak BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar takvim.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maçla ilgili tüm istatistik bilgileri, kadrolar, gol bilgileri ve ÖZET anlatımıyla ilgili bilgilere haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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