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Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı

29 Aralık 2018, Cumartesi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor. Siyah beyazlı ekip golcü futbolcu ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar gelişmeleri aktardı.


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