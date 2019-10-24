Beşiktaş Braga maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Braga maçı canlı anlatım izle 24.10.2019 17:42

Beşiktaş Braga ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 219. kupa 2'de ise 117. karşılaşmasına çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Beşiktaş Braga maçı şifreli mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, BJK Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maça dair detaylar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları için heyecan sürüyor. Temsilcilerimiz Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında rakipleriyle mücadele edecek. Bu nedenle futbolseverler büyük bir heyecanla Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

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BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı takibini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta oynanacak maç beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.

"KUPA 2"DE 117. MAÇI

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 117. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.