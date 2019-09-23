Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2019 BJK Başakşehir maçı canlı anlatım izle -VİDEO 23.09.2019 15:24

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir konuk ediyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Peki, Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı saat kaçta ve ne zaman? 2019 BJK Başakşehir maçı hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak. Medipol Başakşehir ise hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını 4-0 kaybetti.

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BEŞİKTAŞ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİK OYUNCULARI...

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz'ın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Başakşehir'de ise Eljero Elia'nın sakatlığı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Atiba, Necip, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Güven

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan, Arda, Crivelli