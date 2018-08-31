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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı

31 Ağustos 2018, Cuma

Beşiktaş 10 numara bölgesine Adem Ljajic'i bir yıllığına kiraladı. Adem Ljajic'in öğle saatlerinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Hakan Gündoğar transferin detaylarını canlı yayında paylaştı...

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