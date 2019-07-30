Bayern Münih - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle | AUDİ Cup 30.07.2019 20:39

AUDİ Cup turnuvasında boy gösterecek olan Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe taraftarlarının uzun bir süredir beklediği AUDİ Cup 2019 turnuvasında Sarı-Lacivetlilerin diğer rakipleri Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih. Fenerbahçeli taraftarlar AUDİ Cup Bayern Münih - Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. AUDİ Cup Bayern Münih - Fenerbahçe karşılaşmasının canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler AUDİ Cup yarı final karşılaşmasında dünya devi Bayern Münih ile mücadele edecek.







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BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 21.30'da D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alman ekibi Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI...

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)