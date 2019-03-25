Başkan Erdoğan Türkiye-Moldova karşılaşmasını değerlendirdi! "Allah nazarlardan saklasın..." 25.03.2019 22:32

Türkiye - Moldova maçının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Güzel bir galibiyet. Şenol hocamızın 2'de 2 tahmini tutmuş vaziyette. Takımın gol yemeden gol atması çok önemli bir gidişat. İki maçta toplam 6 gol atmış durumda. Bizim için iyi bir fikstür var ortada. Grupta Fransa-İzlanda maçı var, bizim için çok önemli. Ben ikinci yarıya yetişebildim. Başarılı bir takımımız var. Allah nazarlardan saklasın." ifadelerini kullandı.