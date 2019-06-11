Bakan Kasapoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü 11.06.2019 21:00

İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.