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Bakan Kasapoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

11.06.2019 21:00

İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.


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