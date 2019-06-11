İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.
Bakan Kasapoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü11.06.2019 21:00
- Bakan Kasapoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü
- Burak Yılmaz: Bizi İzlanda'ya almıyorlar! İzlanda'da Milli Takım'a şok muamele!
- İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan skandalın detayları...
- İzlanda'da Emre Belözoğlu'na şok hareket! Tuvalet fırçası uzattılar...
- Ergin Ataman'dan flaş açıklama: Fenerbahçe Başkanı azmettiricidir!
- Türkiye 2-0 Fransa | Cengiz Ünder'in golü
- Türkiye 1-0 Fransa | Kaan Ayhan'ın golü
- Eden Hazard, 5 yıllığına Real Madrid'de
- Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi
- Leonard Kweuke, Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladı
- Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızı İlyas Tüfekçi'den duygusal paylaşım
- Şenol Güneş: Özbekistan maçında oynayamacaklar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.