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Bafetimbi Gomis'ten şampiyonluk maçında jeneriklik gol

17.05.2019 14:43

Al Hilal takımının formasını giyen Batefimbi Gomis, dün gece hat-trick yaparken harika da bir gol attı. Maçı 3-2 kazanan Gomis'in takımı Al Hilal yine de şampiyonluğu rakibi Al Nassr'a kaptırdı. Gomis'in takımı Al Hilal'in şampiyon olması için, Fenerbahçeli eski futbolcu Guliano, Galatasaraylı eski futbolcu Maicon ve Amrabat'ın formasını giydiği Al Nassr'ın kaybetmesi gerekiyordu. Ama Al Nassr, Al Baten ile karşılaştığı mücadeleyi kazandı ve Suudi Arabistan Ligi'nin şampiyonu oldu. Fransız yıldız Gomis ise bu sezonu Al Hilal forması ile 40 resmi maçta 27 gol ve 7 asist ile kapattı.


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