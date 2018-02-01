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Aykut Kocaman: Şampiyon olmamız çok zor gözüküyor

31 Ocak 2018, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk mücadelesinde deplasmanda Giresunspor'u 2-1 ile geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman çok önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Bizim hem kupa da hemde lig de şampiyon olma ihtimalimiz çok zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.
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