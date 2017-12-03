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Arda Turan devre arası ayrılıyor

02 Aralık 2017, Cumartesi
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 3-0'lık galibiyeti sonrası Ahmet Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı Bulut, "Arda Turan devre arasında transfer olacak. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan teklifler var. 15 gün içinde netleşir". dedi.
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