Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor BJK maçı CANLI anlatım İZLE |Video 02.11.2019 18:51

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 23 lig maçının 14'ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lige kötü bir başlangıç yapan ardından Galatasaray galibiyetiyle umut bulan Beşiktaş'ın tek hedefi galibiyet. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

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Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde oynadığı 2 maçtan puan alamayan Antalya temsilcisi taraftarı önünde 3 puan alıp kötü gidişe dur demek istiyor. Beşiktaş ise kendi evinde 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinin moraliyle Antalya'ya geldi. Siyah beyazlılarda uzun süren sakatlık sonrası Burak Yılmaz sevinci yaşanıyor. Golcü futbolcu takımla birlikte Antalya'ya gitti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu maçtanda 3 puanla ayrılıp seri yakalamak istiyor. Saat 20'de başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ maçı CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçın kadroları, istatistik bilgileri GOLLERİ ve ÖZET detaylı anlatımına ise haberimiz içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.