Ali Eren Demirezen rakibi Rad Rashid'i 2. raund'da nakavt ederek WBO Ağır Siklet Avrupa Şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu.
Ali E. Demirezen Avrupa Şampiyonu!24 Mart 2018, Cumartesi
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