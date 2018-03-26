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Ali E. Demirezen Avrupa Şampiyonu!

24 Mart 2018, Cumartesi

Ali Eren Demirezen rakibi Rad Rashid'i 2. raund'da nakavt ederek WBO Ağır Siklet Avrupa Şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu.

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