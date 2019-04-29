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Alanyaspor'lu futbolcuları taşıyan araç devrildi! Süper Lig'i sarsan kaza

29.04.2019 07:41

Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan araç devrildi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu kazanın aracın iki şoförünün de uyuması nedeniyle gerçekleştiğini açıklarken, kazada ağır yaralanan Josef Sural'in durumunun kritik olduğunu belirtti.


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