Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan araç devrildi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu kazanın aracın iki şoförünün de uyuması nedeniyle gerçekleştiğini açıklarken, kazada ağır yaralanan Josef Sural'in durumunun kritik olduğunu belirtti.
Alanyaspor'lu futbolcuları taşıyan araç devrildi! Süper Lig'i sarsan kaza29.04.2019 07:41
- Alanyaspor'lu futbolcuları taşıyan araç devrildi! Süper Lig'i sarsan kaza
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