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Alan Carvalho Galatasaray'da

26 Ocak 2019, Cumartesi

Alan'ın transferinde bütün pürüzler giderildi. Alan'la Galatasaray 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılılar Alan'a yıllık 4.5 milyon Euro verilecek. Alan için ödenecek bonservis bedeli ise 3.5 milyon Euro.


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