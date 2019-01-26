Alan Carvalho Galatasaray'da

Alan'ın transferinde bütün pürüzler giderildi. Alan'la Galatasaray 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılılar Alan'a yıllık 4.5 milyon Euro verilecek. Alan için ödenecek bonservis bedeli ise 3.5 milyon Euro.
Alan Carvalho Galatasaray'da26 Ocak 2019, Cumartesi
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