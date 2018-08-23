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Al-Ahli, Josef de Souza transferini bu videoyla duyurdu!

23 Ağustos 2018, Perşembe

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Fenerbahçe'den Josef de Sozua'yı transfer ettiğini resmen açıkladı! Al Ahli, transferi Twitter üzerinden paylaştığı video ile duyurdu.

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