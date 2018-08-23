Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Fenerbahçe'den Josef de Sozua'yı transfer ettiğini resmen açıkladı! Al Ahli, transferi Twitter üzerinden paylaştığı video ile duyurdu.
Al-Ahli, Josef de Souza transferini bu videoyla duyurdu!23 Ağustos 2018, Perşembe
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