AEK - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? AEK - Trabzonspor maçı canlı anlatım (Video) 22.08.2019 15:27

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK ekibine konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi grupları öncesi son engel olan maçta bordo-mavili takım Türkiye'ye avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar AEK - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? gibi sorulara yanıt arıyor. Peki ama AEK - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? AEK - Trabzonspor maçı şifreli mi? İşte karşılaşma hakkında merak edilen tüm detaylar...

AEK - Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları başlıyor. 'Kupa 2'de gruplarda mücadele edebilmek için play-off turunu geçmesi gereken Trabzonspor, bu turda Yunan temsilcisi AEK ile mücadele edecek. Karadeniz ekibinin ilk maç Yunanistan'da oynanacak. Peki, AEK Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

AEK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. AEK - Trabzonspor maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR, AVRUPA'DA 128. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.

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Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 79, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'DA 80. MAÇ​

Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 80. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 79 maçın 32'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 110 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 105 gol gördü.

AVRUPA PERFORMANSI​

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 127 maçın performans tablosu şöyle:



EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI​

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.



Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.



Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2'lik sonuçla mağlup olarak almıştı.



İLK KEZ YUNANİSTAN TAKIMI

Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez Yunanistan takımı karşısında tur mücadelesi veriyor.



Bordo-mavililer, AEK'yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunanistan takımını kupanın dışına itmiş olacak.