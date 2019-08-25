Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'yle transfer görüşmelerine bulunacak Fransız stoper, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yapacağı Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Marsilya şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami, basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.
Adil Rami, yarın sağlık kontrolünden çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerinde bulunacak.
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