Abdurrahim Albayrak Alan Carvalho'nun Galatasaray'a transferi için Dubai'ye gitti

Sezon başında Gomis'in takımdan gönderilmesi ile birlikte forvet hattında oluşan boşluğu bir türlü dolduramayan Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar Alan Carvalho transferi için Dubai'ye uçtu.
Abdurrahim Albayrak Alan Carvalho'nun Galatasaray'a transferi için Dubai'ye gitti21 Ocak 2019, Pazartesi
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