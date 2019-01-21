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Abdurrahim Albayrak Alan Carvalho'nun Galatasaray'a transferi için Dubai'ye gitti

21 Ocak 2019, Pazartesi

Sezon başında Gomis'in takımdan gönderilmesi ile birlikte forvet hattında oluşan boşluğu bir türlü dolduramayan Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar Alan Carvalho transferi için Dubai'ye uçtu.


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