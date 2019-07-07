658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz oldu. Gürbüz, "Altın kemeri babama hediye ediyorum, ona olan borcumu ödedim" diyerek duygularını ifade etti.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu07.07.2019 21:46
- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
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