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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

07.07.2019 21:46

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz oldu. Gürbüz, "Altın kemeri babama hediye ediyorum, ona olan borcumu ödedim" diyerek duygularını ifade etti.


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