658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu 07.07.2019 21:46

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz oldu. Gürbüz, "Altın kemeri babama hediye ediyorum, ona olan borcumu ödedim" diyerek duygularını ifade etti.