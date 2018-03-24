A Spor Sabah programına konuk olan Kapitalfx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erken, 4 büyük takımların borsa değerlerini değerlendirdi.
4 Büyüklerin borsada değerleri (23.03.2018)23 Mart 2018, Cuma
- Volkan Demirel inanılmaz bir gol yedi
- Rakip takım gole giderken birbirlerine girdiler
- G.Saray'dan derbi paylaşımı!
- G.Saray'a Kadıköy göndermesi
- Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e çağrı
- Cenk Tosun'dan Afrin paylaşımı
- Quaresma ile sezon sonu yollar ayrılıyor
- Mustafa Cengiz'den flaş UEFA açıklaması
- Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
- Beşiktaş Cenk golü atınca bu tweet'i attı: "Duyduk ki şarkın çalmamış..."
- Derbide olay! Quaresma atıldı
- Kırmızı çıktı saha karıştı! İşte o görüntü...
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