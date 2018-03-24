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4 Büyüklerin borsada değerleri (23.03.2018)

23 Mart 2018, Cuma

A Spor Sabah programına konuk olan Kapitalfx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erken, 4 büyük takımların borsa değerlerini değerlendirdi.

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