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2018 FIFA Dünya Kupası Finali I Fransa - Hırvatistan özeti

15 Temmuz 2018, Pazar

2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Fransa'nın golleri Mandzukic (kk), Griezmann, Pogba ve Mbappe'de gelirken Hırvatistan'ın golleri Perisic ve Mandzukic'ten geldi.

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