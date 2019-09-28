Müge Anlı ile Güven Bana 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı! 28.09.2019 22:49

Müge Anlı'nın sunumuyla cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Güven Bana yarışması yeni bölümüyle dikkat çekti. 'Güven Bana' bu haftaki bölümüyle de çok konuşulacak. Müge Anlı ile Güven Bana 13. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de..

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?