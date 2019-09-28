Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi açıklandı! Yarışma 1 milyonluk soruyla geliyor! 28.09.2019 02:15

ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tarihi merakla bekleniyordu. Programın yayın tarihi açıklandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu 5 Ekim Cumartesi 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni sezonu 5 Ekim tarihinde başlayacak. İşte yarışmanın yeni sezon tanıtımı...

YENİ SEZON 1 MİLYONLUK SORUYLA GELİYOR

1 milyonluk soru henüz belli olmadı. Genç yarışmacı Arda Ayten yeni sezonda 1 milyon TL değerindeki soru ile karşılaşacak. Ayten, 250 bin TL'yi alıp çekilebilecek ya da son soruya cevap verip 1 milyonun sahibi olmak isteyecek.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonda görecek.