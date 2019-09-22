Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu açıklandı! Yarışmayı kim sunacak? 22.09.2019 23:45

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Yarışmada bir milyonluk soru merak edilirken Murat Yıldırım'ın ardından yarışmayı hangi ünlü ismin sunacağı merak konusu olmuştu. Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster'i Kenan İmirzalıoğlu sunacak.

Son olarak Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan ancak reytinglerde ilk kez başarısız olan Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster programıyla evlere konuk olacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu 1 milyon liralık soru açılacak.

İMİRZALIOĞLU'NDAN MİLYONER AÇIKLAMASI

İstanbul'da bir AVM'de alışveriş yaprken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dair çıkan haberler için şöyle konuştu. "Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.