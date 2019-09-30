Esra Erol'da 30 Eylül tek parça izle! Eşinden kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

Esra Erol'da 30 Eylül canlı yayınında herkesi şaşırtacak olaylar yaşandı. Yeni bölümde Büşra'nın kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. 9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra'nın hamlesi herkesi çok şaşırttı. Nazmi Tekin hakkında 4 farklı kadından gelen ihbardan sonra ayrılık kararı aldığını söylen Büşra'nın sözleri nikahlı eşi Ahmet'i gözyaşlarına boğdu. İşte Esra Erol'da 30 Eylül programında yaşanan olaylar...
Esra Erol'da 30 Eylül tek parça izle! Eşinden kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle30.09.2019 21:32
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