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Esra Erol'da 30 Eylül tek parça izle! Eşinden kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

30.09.2019 21:32

Esra Erol'da 30 Eylül canlı yayınında herkesi şaşırtacak olaylar yaşandı. Yeni bölümde Büşra'nın kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. 9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra'nın hamlesi herkesi çok şaşırttı. Nazmi Tekin hakkında 4 farklı kadından gelen ihbardan sonra ayrılık kararı aldığını söylen Büşra'nın sözleri nikahlı eşi Ahmet'i gözyaşlarına boğdu. İşte Esra Erol'da 30 Eylül programında yaşanan olaylar...


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