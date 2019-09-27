Haberler Web TV Esra Erol'da 27. Eylül bölümü izle! İddiaların odağındaki Nazmi canlı yayında

Esra Erol'da 27. Eylül bölümü izle! İddiaların odağındaki Nazmi canlı yayında

27.09.2019 20:09

Ekranların sevilen programı Esra Erol'da haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicileriyle buluşuyor. Bugünkü canlı yayın yayında yaşanan olaylar izleyicilerin dikkatini çekerken programı canlı olarak takip edemeyenler Esra Erol'da 27. Eylül bölümü izle seçeneğini arıyor.


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