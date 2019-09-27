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Esra Erol'da 26 Eylül tek parça izle! İğrenç gerçek canlı yayında ortaya çıkmıştı

27.09.2019 00:15

Haftaiçi her gün ATV'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında bu hafta yaşanan bir olay herkesi derinden sarstı. Nail Kurt hakkında mahkeme kararını verdi. Esra Erol'da 26 Eylül tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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