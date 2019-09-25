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Esra Erol'da 25 Eylül tek parça izle! Mahkeme Nail Kurt hakkında kararını verdi

25.09.2019 20:10

ATV ekranlarının sevilerek takip edilen programı Esra Erol'da bu hafta yaşanan bir olay herkesi derinden sarstı. Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan programda yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt hakkında gelen ihbarlar emniyet güçlerini harekete geçirmişti. Son olarak mahkeme Nail Kurt hakkında kararını verdi. Esra Erol'da 25 Eylül tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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