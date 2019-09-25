ATV ekranlarının sevilerek takip edilen programı Esra Erol'da bu hafta yaşanan bir olay herkesi derinden sarstı. Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan programda yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt hakkında gelen ihbarlar emniyet güçlerini harekete geçirmişti. Son olarak mahkeme Nail Kurt hakkında kararını verdi. Esra Erol'da 25 Eylül tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 25 Eylül tek parça izle! Mahkeme Nail Kurt hakkında kararını verdi25.09.2019 20:10
- Esra Erol'da 25 Eylül tek parça izle! Mahkeme Nail Kurt hakkında kararını verdi
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