Yol Durumu

Turkcell'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video!

30 Ekim 2017, Pazartesi
Turkcell'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. yılı dolayısıyla hazırladığı reklam filmi, üç günde 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken 200 binin üzerinde paylaşıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Medya Videoları