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Sosyal medya aracılığıyla 36 bin kadını dolandırdı!

21 Şubat 2018, Çarşamba
AVA İşyerim' isimli bir şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden kadınlar, Esra Erol'un programına katıldı.
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