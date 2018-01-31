"YÜRÜ MEHMETÇİĞİM YÜRÜ"

Şarkıcı ve aranjör Sinan Akçıl'dan Mehmetçiğe moral desteği! Ünlü sanatçı, kahraman Mehmetçiğimiz için Yakında Döneceksin ismini taşıyan duygu yüklü bir şarkıya imza attı. Sanatçı, şarkısında 'Yürü aslan Mehmetçiğim yürü, seni kim tutar! Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar. Zafer senin tek adın!' diyor.

"ASKERİMİZE MORAL OLSUN"

Akçıl, "Şarkının indirilme ve izlenme karşılığı kazanacağı her kuruş Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Bunun için Milli Savunma Bakanlığı ve TSK ile ortak çalışacağım. Askerimize biraz olsun moral ve motivasyon sağlamak için bu şarkıyı yaptım" dedi.

İŞTE O ŞARKI

Yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar

Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar

Arkanda milyonlarca kalp sayende hepsi rahat

Aman sakın, dikkat et sen, sonra annen yas tutar...

Türk milleti yas tutar

Şimdi uzaklardasın ama yakında döneceksin

Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin

Şanlı bayrak göklerde ve ezan sesleriyle

Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin

Adını soranlara

Mehmedim diyeceksin

Zafer senin tek adın, yakında döneceksin

Mehmedim döneceksin!..