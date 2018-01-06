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Payitaht Abdülhamid'de geceye damga vuran sahne

06 Ocak 2018, Cumartesi
TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 32. bölümünde yine izleyici ekrana kilitlendi. Sultan Abdulhamid'in Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'e verdiği yanıt geceye damgasını vurdu.
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