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16 Şubat 2018, Cuma
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isa &#231;e&#231;en isa çeçen

Bu şarkıyı kendi sesinden mi dinledik biz şimdi.Eğer öyle muntazam seslendirmiş derim

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cevapla 16.02.2018 19:32
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