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Nihat Hatipoğlu Fahreddin Paşa’nın Medine destanını anlatıyor

20 Aralık 2017, Çarşamba
Türkiye düşmanlığı ile sık sık gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri’nin Bakanı Zayed’in Medine’de destan yazan Fahreddin Paşa’ya attığı iftiraya Türkiye’de büyük tepki toplarken, Prof Nihat Hatipoğlu’nun geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. İşte Prof. Nihat Hatipoğlu’nun dilinden Fahreddin Paşa’nın Medine destanı...
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